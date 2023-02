Był las, nie ma lasu. Teren między osiedlami w Zielonej Górze zrobił się pusty. Co teraz?

Posadzimy młode pokolenie drzew

- No bardzo łyso się tu zrobiło, tyle drzew poszło pod topór, widać domki na sąsiednich działkach, a nawet domy przy ulicy Foluszowej - mówi Ewa Nowak, która spaceruje po lesie ze swoim pupilem Alikiem. - Trochę szkoda, ale rozumiem też, że biznes to biznes. Po to sadzi się las, żeby go kiedyś wyciąć. Taka jest leśne gospodarka.

- Zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu na lata 2021-2030 na tym obszarze w najbliższym czasie posadzimy młode pokolenie drzew – mówi Szymon Kozinoga, specjalista ds. użytkowania lasu w Nadleśnictwie Zielona Góra. - Jest to drugi i ostatni etap prac w ramach przyjętej formy przebudowy istniejącego drzewostanu sosnowego. W pierwszym etapie na powierzchni 1.16 ha posadzono dęba, w efekcie czego dziś mamy już 10-letni młodnik. Pozostałą powierzchnię, ze względu na żyzność siedliska odnowimy głównie sadzonkami sosny.