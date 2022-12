Co się zmieni w centrum Zielonej Góry? Zobacz wizualizacje projektów

Inwestycje w Zielonej Górze. Planowane woonerfy

Czy w Zielonej Górze będzie tak, jak na przykład w Poznaniu, w którym można przejść z Rynku do Galerii Stary Browar trasą pełną ogródków gastronomicznych i sklepów, gdzieniegdzie przecinaną przez przejazdy samochodów? Zmiany ul. Kupieckiej mogłyby sprawić, że z i do galerii Fokus Mall można by spacerować wygodniej, zamiast wąskim chodnikiem. Urząd Miejski w Zielonej Górze poinformował o szczegółach planu zmian odcinka tej ulicy. Znane są nawet planowane kolory, które mają się pojawić na nawierzchni. – Granitowe płyty w odcieniach szarości, do tego mała architektura w brązie, z gęstą zielenią i nowoczesnym designerskim oświetleniem. Wonnerf na ul. Kupieckiej wprowadzi sporo świeżości na zielonogórski deptak – informował magistrat na swoim profilu na Facebooku. Z planów urzędu wynika, że po modernizacji w tej części centrum pojawią się gigantyczne donice z nasadzeniami. Ale przede wszystkim ma się zmienić układ komunikacyjny. Nawierzchnia będzie równa, bez progów architektonicznych i krawężników. Trwają już prace projektowe. Prawdopodobnie w marcu urząd ogłosi przetarg na realizację tej inwestycji.

Parkowanie w Zielonej Górze. Powstaje parking wielopoziomowy

Za to w maju przyszłego roku ma być gotowy parking wielopoziomowy obok Zielonogórskiej Palmiarni. – Wykonawca przystępuje do robót wykończeniowych. Wewnątrz montowane są elementy oświetleniowe, a na dachu urządzenia rekreacyjne. Można powiedzieć, że tempo pracy jest dobre – mówiła w środę na antenie Radia Zielona Góra Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich.

Przypomnijmy, nowy parking to 433 miejsca postojowe (w tym 18 dla osób z niepełnosprawnościami, trzy dla autobusów). Będzie pięć stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Na dachu obiektu będą atrakcje dla dzieci i starszych, m.in. plac zabaw, tor dla rolkarzy, leżaki do odpoczynku, zieleń.