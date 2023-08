Co to był za koncert! 19. urodziny zespołu 5 Rano w Łagowie zgromadziły tłumy fanów

5 Rano ma swój fan klub

– Troszeczkę się krępuję używając słowa fan, bo to są nasze koleżanki, koledzy. Spotykamy się w prywatnych sytuacjach, żyjemy ty, co dzieje się w naszym życiu. Pomagamy sobie – opowiada Łukasz Łyczkowski. – Na pewno żaden z Czarnych Aniołów, czyli zrzeszonych fanów 5 rano nie może powiedzieć, że jest jakiś Łyczek artysta, nie, to jest kumpel Łyczek i o to mi chodzi. Podczas ubiegłorocznej imprezy fani zespołu mieli też okazję wystąpić w clipie do utworu „Chory”. Po publikacji na Youtube zachwycone osoby pisały: „Wspaniale to się ogląda. Kawał dobrej roboty. Jest ogień. Prawdziwa petarda”.

Robią w muzyce, co chcą

Fani wiedzą, że muzycy poruszają się w wielu gatunkach, bo starają się nie dać zaszufladkować, ale jednocześnie zapewniają, że nigdy nie zaprzedadzą się komercyjnie, nie będą ulegać oczekiwaniom wytwórni, obowiązującym trendom. – Robimy i tworzymy tylko to, co chcemy, cieszymy się, że w naszej wolności twórczej kompanami są nasi fani, którzy chcą nas takimi, jakimi my chcemy być. Dla nas jest najważniejsze, że chcemy być szczerzy wobec siebie. Jeśli oni wiedzą, że my jesteśmy w naszych kompozycjach usatysfakcjonowani, to oni też je wtedy akceptują – mówi Łyczek.

Nagrali nową płytę

Nagrana w ubiegłym roku kolejna płyta, to dowód tego, że zespół żyje muzyką. – To jest oznaka zdrowia zespołu, że komponujemy, to najważniejsze, aby zostawiać ślad po sobie. Jesteśmy z tej płyty bardzo zadowoleni. Minął rok ,ale jeśli do tej pory Łyczek maruda jest zadowolony, to oznacza, że złapał na tej płycie takiego siebie, jakiego chciał – mówi wokalista. Szczególnie cieszy go obecność na płycie Wojciecha Cugowskiego i Sebastiana Riedla. Płyta została bardzo dobrze przyjęta w środowisku rockowym, a ono jest dla muzyków najważniejsze. – Po programie The Voice of Poland chciałem wrócić do swojej matki czyli Rock & Rolla. Chciałem, żeby mi uwierzono, że nie rzucałem słów na wiatr, jestem reprezentantem rockowej części Polski. Tak, jak „Credo” kojarzy mi się z wielkim kamieniem, to była dla mnie też taka pieczęć, że Łyczkowski jest w swoim naturalnym środowisku. Od tego czasu walczymy o tę płytę. Od koncertu do koncertu niesiemy dobrą wieść o tym, co robimy – mówi Łyczkowski.