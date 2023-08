Dlaczego warto grać w planszówki? Jest coraz więcej ciekawych gier. Można je testować w bibliotece Norwida

– My w domu w ciągu dnia nie używamy telewizora, komputera, czy tabletów. Bardzo lubimy tak spędzać czas razem – mówi pani Katarzyna i zapewnia, że kiedy syn pójdzie do szkoły, będzie korzystać z komputerowych sprzętów, bo będą one potrzebne do nauki, ale kiedy jest jeszcze mały, wystarczają mu zajęcia manualne, np. kredki, układanki i gry.