Dzień Dobra w Zielonej Górze. Caritas zaprasza mieszkańców i uchodźców z Ukrainy

- Caritas w Zielonej Górze włącza się w ogólnopolskie obchody Dnia Dobra we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra, Fundacją Warto jest Pomagać, Lubuskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Oddolnej pomocy dla Ukrainy od Dolnej 6 w Zielonej Górze – informuje Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej.

Wydarzeniem centralnym w diecezji będzie uroczysta msza św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze, podczas której wierni będą modlić się o pokój w Ukrainie oraz za wszystkie ofiary wojny. Po mszy zaplanowano event charytatywno-społeczny na placu między kościołem a filharmonią.

- Będzie muzyka, poczęstunek dla wszystkich i niespodzianki - zapowiadają organizatorzy.

- Chcemy, aby w tym dniu nastąpiła integracja mieszkańców z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, których bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Jest to dzień Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Ukrainy. Chcemy, by w tym dniu nie czuli się sami, aby ten świąteczny czas mogli przeżyć razem z nami – podkreśla Sylwia Grzyb.