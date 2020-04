Gdy w końcu skończy się społeczna kwarantanna spowodowana koronawirusem, to... co zrobią nasi Czytelnicy? Mamy sporo marzeń i planów

Kolejny tydzień walki z koronawirusem przed nami. Wciąż dostajemy nowe raporty o liczbie zakażonych. U niektórych może to powodować skrajne emocje. Dlatego, postanowiliśmy popuścić trochę wodze fantazji i zapytać Was, co zrobicie, gdy wreszcie skończy się społeczna kwarantanna spowodowana epidemią koronawirusa.