Honorowi Dawcy Krwi na start. Rajd po Lubuskiem to już tradycja. Start w Sławie...

- Jak co roku zainteresowanie załóg z całej Polski jest duże, czekamy na kolejne zgłoszenia – mówi Bogusław Fediuk-Pelińska, sekretarz Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK.

Honorowi Dawcy Krwi na start. Rajd po Lubuskiem to już trady...

Rajd Honorowych Dawców Krwi - Sława 2023

W rajdzie uczestniczyć mogą honorowi dawcy krwi, działacze i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża z rodzinami. Załoga może liczyć od trzech do pięciu osób, stanowią ją: kierowca, pilot (powyżej 15 lat), kobieta (powyżej 15 lat). Przynajmniej jedna osoba musi być honorowym dawcą krwi. Dzieci do lat 15 obejmuje osobna klasyfikacja.

Rajd rozpocznie się 24 sierpnia przyjmowaniem uczestników w ośrodku PCK w Sławie. Kolejnego dnia odbędzie się główna impreza. Odprawę załóg, odśpiewanie hymnu Czerwonego Krzyża i start rajdu zaplanowano o godzinie 9.00. Załogi po drodze będą musiały wypełniać określone zadania: 10.00 w Bojadłach – próba sprawnościowo-techniczna samochodów i załóg, 11.00 w Trzebiechowie – konkurencje sprawnościowe dla całych załóg, 11.20 w Kruszynie – konkurencje pojazdów terenowych, 11.40 w Kalsku – konkurencje sprawnościowe dla pań i dzieci, 12.30 w osadzie Święte – konkurencje sprawnościowo-rekreacyjne, 13.30 w Sławie (parking MOSiR) – konkurencje sprawnościowe kierowców. Załogi muszą zjechać z trasy rajdu do godz. 15.30. W ośrodku PCK w Sławie na uczestników samochodowych zmagań czekać będzie gorący posiłek.