Józef Gielniak (1932-1972) – Wirtuoz linorytu! Tej wystawy nie możesz przegapić

Józef Gielniak - benedyktyński sposób pracy

- Józef Gielniak był samoukiem. Do sztuki przysposobił go mu prof. Stanisław Dawski z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dawał mu pewne wskazówki. Ale jego twórczość trudno do kogokolwiek przyrównać. Jest ona uznawana za absolutny top, jeśli chodzi o grafikę - mówi Leszek Kania. - Żył krótko, bo zaledwie 40 lat, w tym czasie stworzył 70 grafik, większość tych prac możemy oglądać na wystawie. Dodatkowym elementem są matryce, które pokazują nam jego benedyktyński sposób pracy...