Kolejny mural w Zielonej Górze. Tym razem poświęcony Urszuli Dudziak

Urszula Dudziak artystka światowego formatu Zielonogórzanom znana jest bardzo dobrze. Sama też zawsze wspomina czas spędzony w Zielonej Górze z wielkim sentymentem. To tutaj spędziła młodość i lata, które wpłynęły na jej przyszłość. Przeżyła pierwszą miłość, zdała maturę i tutaj p raz pierwszy, mając jeszcze 14-15 lat, usłyszała jazz. "Bardzo miło wspominam i szkołę, i całą Zieloną Górę. Miałam szczęście do fantastycznych przyjaciół i wyjątkowych profesorów. To zostaje w nas na całe życie" - wspomina wokalistka. To właśnie w Zielonej Górze talent wokalny, nastoletniej jeszcze, Urszuli Dudziak, odkrył sam mistrz Krzysztof Komeda. Tak rozpoczęła się jej światowa sława wokalistki jazzowej. A ona sama Winny Gród zawsze wspominała z wielkim sentymentem i wielokrotnie odwiedzała nasze miasto. Jak choćby przy okazji popularnego programu Bitwa na Głosy" w 2011 roku, gdzie doprowadziła naszą drużynę do drugiego miejsca.