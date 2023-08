Koncertowy finał XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie i 30-lecie Kasy Stefczyka

- Kończący się miesiąc sierpień dla wielu starszych osób, to czas wspomnień tragicznego 1 września 1939 roku, dla osób dojrzałych to czas wspomnień sierpnia 1980 roku, a dla dzieci i młodzieży to czas kończących się wakacji. To więc taki inny czas. W codzienności tak jest. Pan Bóg pozwala nam przeżywać to życie głębiej. Mamy okazję zatrzymać się. Też tu, w tym miejscu, które zostało stworzone przez Ojców Cystersów. Cieszymy się, że właśnie w tym miejscu mamy okazję doświadczyć bogactwa duchowego, piękna które płynie z muzyki i śpiewu. Dziękuję za to wyjątkowe przeżycie wszystkim organizatorom, sponsorom, patronom i oczywiście wykonawcom - mówił ks. dr biskup Ryszard Kasyna.