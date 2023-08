W piątek i sobotę ostatnie koncerty Corno Brass Music Festival w Zielonej Górze. To wydarzenie przyciąga melomanów w różnym wieku

Pomysłodawcami i organizatorami CORNO Brass Music Festival są Łukasz Łacny i Maciej Baranowski – wywodzący się z Zielonej Góry waltorniści. Grają w wiodących orkiestrach, w różnorodnych zespołach, goszczą na festiwalach muzycznych, biorą udział w projektach edukacyjnych. W swoim rodzinnym mieście postanowili zrealizować to, o czym od dawna marzyli – wielkie święto instrumentów blaszanych. Festiwal odbywa się w Zielonej Górze po raz siódmy.

– To festiwal instrumentów blaszanych i międzynarodowe warsztaty instrumentalne. W tym roku przyjechali do nas kursanci z 23 krajów. Mamy sześć koncertów. Trzy płatne i trzy bezpłatne – wymienia Łukasz Łacny, jeden z organizatorów Corno Brass Music Festival. – Dbamy o kompleksowe podejście do zawodu muzyka. Chcemy przekazywać to, że tak naprawdę zawód muzyka to jest ciężka praca, w pewnym sensie fizyczna, porównywalna do pracy sportowców. Wykonujemy te same tzw. repetytywne ruchy.