Magiczny koncert na scenie letniej. Przed Filharmonią Zielonogórską tłumy!

Magdalena Cynk-Mikołajewska jest toruńską kompozytorką, inicjatorką i organizatorką wielu wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych projektów edukacyjnych. Pisze kompozycje solowe, kameralne, orkiestrowe i chóralne, które wykonywane są na wielu festiwalach i koncertach w miastach regionu, Polski i Europy, m. in. w Kłajpedzie, na Gotlandii, w Szwajcarii, na Węgrzech, Ukrainie, Holandii, Belgii, a także w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Pisze m. in. na zamówienie Urzędu Miasta Torunia, Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, Filharmonii Pomorskiej, Multicameraty czy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Jej utwory wykonywali również m. in. Gotlands Blassarkvintett, Hevelius Brass, Copernicus Brass, Cappella Bydgostiensis, Narodowa Orkiestra Łotewska, Międzynarodowa Orkiestra Symfoniczna „Probaltica”, Cappella Gedanensis, Norddeutche Sinfonietta, Chór „Astrolabium” oraz Sepia Ensemble.