Miał blisko 2 promile i kierował ciężarówką. Pojazd wywrócił się na S3 i zablokował ruch na kilkanaście godzin!

We wtorek 21 września około godziny 15.00, dyżurny policji otrzymał informację o ciężarówce, która przewróciła się na S3, na odcinku z Sulechowa w kierunku Zielonej Góry. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci ruchu drogowego, aby ustalić okoliczności zdarzenia, a także zorganizować objazdy. Szybko okazało się, co mogło być przyczyną tego zdarzenia... 55-letni mieszkaniec Wielkopolski miał 1,7 promila alkoholu w organizmie i zablokowało odcinek krajowej „trójki” na kilkanaście godzin. - Policjanci byli zszokowani, że doświadczony, zawodowy kierowca zdecydował się w takim stanie wsiąść za kierownicę wielotonowej ciężarówki. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, natomiast zablokowanie drogi ekspresowej spowodowało kilkunastogodzinne utrudnienia w ruchu i zmusiło wielu kierujących do korzystania z kilkudziesięciokilometrowych objazdów - informuje rzecznik lubuskich policjantów podinsp. Marcin Maludy. 55-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co według kodeksu karnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Przeczytaj też: Te zbrodnie wstrząsnęły naszym regionem WIDEO:Podpalacz, który zaatakował strażaka zatrzymany przez lubuskich policjantów

Lubuska Policja