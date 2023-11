Miasto przejęło działkę od Skarbu Państwa. Będzie nowa nekropolia

- Podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego Gmina Sulechów nieodpłatnie nabyła od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działkę ewid. nr 1/19 w Obłotnym o powierzchni 11,1721 ha z przeznaczeniem na budowę nowego cmentarza komunalnego - mówi burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys. - Pierwsze, udokumentowane rozmowy w tej sprawie rozpoczęto w styczniu 2014 roku z ówczesną Agencją Nieruchomości Rolnych (poprzedniczką KOWR). W ciągu ostatnich 4 lat wielokrotnie prowadziliśmy rozmowy, które ostatecznie doprowadziły do finału w postaci aktu. Cieszę się, że nasze działania spotkały się z aprobatą władz KOWRu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przystąpimy do opracowania dokumentacji projektowej, by uzyskać pozwolenie na budowę cmentarza.

- To bardzo dobrze, że gmina myśli o takich rzeczach. Bo choć nie mówi się o tym często, to przecież nasz cmentarz zapełnia się bardzo szybko. Chociaż ludzie teraz coraz częściej chowają bliskich do jednego grobu, coraz więcej osób chce byś spopielonych - mówi pani Irena. - Wiadomo, że nie od razu powstanie nowy cmentarz, bo te wszystkie procedury muszą trwać, ale dobrze, że gmina ma już teren i może projektować już nekropolię.

10 lat temu sulechowski cmentarz został powiększony o kilkadziesiąt arów. To jednak nie rozwiązuje problemu na kolejne lata. Stąd szukanie terenu pod nową nekropolię. I to takiego, który były akceptowany przez mieszkańców gminy. Takie miejsce znaleziono przy miejskiej obwodnicy pomiędzy Krężołami i Obłotnem.

Grunty pod nowy cmentarz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał Sulechowowi nieodpłatnie.