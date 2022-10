Niemal 300 butelek plastikowych posłużyło na wykonanie instalacji artystycznej, która pojawiła się na Wieży Głodowej w Zielonej Górze

Zielona Góra. Instalacja artystyczna

Kiść winogron, która pojawiła się na Wieży Głodowej w Zielonej Górze to instalacja o tytule „Świętujemy we wspólnym gronie” autorstwa Florentyny i Rocha Bukowiczów. Przygotowana została z okazji podwójnego jubileuszu Zielonej Góry, 800 - lecia powstania miasta i 700 - lecia nadania praw miejskich.

Urząd Miejski w Zielonej Górze poinformował, że instalacja powstała przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej, który dostarczył materiały.

Na kiść winogron wykorzystano blisko 300 butelek po recyklingu. To pierwsza część projektu. Następna pojawi się podczas przyszłego Winobrania. Urząd informuje, że instalacja będzie widoczna eksperymentalnie przez dwa tygodnie.

Jak wygląda? Zobacz zdjęcia.