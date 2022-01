Nieodśnieżone schody - zimowe zagrożenie w Zielonej Górze Agnieszka Sobiak

Zimą nie jest trudno o wypadek. Nieodśnieżone schody i chodniki stwarzają dodatkowe zagrożenie. Jeżeli dojdzie do wypadku mamy możliwości zgłoszenia tego faktu do odpowiednich instytucji, w zależności od miejsca, w którym to się stało.