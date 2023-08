Pielgrzymi z Zielonej Góry, Gorzowa, Nowej Soli spotkali się, aby razem wejść na Jasną Górę

– Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy mają jeszcze wątpliwości, na następną pielgrzymkę. Spróbujcie, warto – podkreśla Andrzej Góralczyk z parafii drzonkowskiej, któremu pielgrzymka minęła jak zwykle szybko. Zielonogórzanin pielgrzymuje od 1996 roku. – Mieliśmy na punkcie medycznym nie za dużo pielgrzymów. Punkt działał sprawnie. Było nam niezmiernie miło iść i nieść to wszystko – wyjaśnia.

Uczestników 41 Pieszej Pielgrzymki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, która wyruszyła z kilku miejsc, Rzepina, Gorzowa, Zielonej Góry, Głogowa oraz 31 Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców „Warsztaty w drodze” powitał na Jasnej Górze w sobotę ks. biskup Tadeusz Lityński.

– Każda grupa szła swoją drogą, ale pod Częstochową się spotkali. Pragnę im podziękować za to, że ukazują piękny Kościół, pełen młodości, determinacji i wiary – mówi ks. biskup. – Hasło tegorocznej pielgrzymki to „Trwajmy w Kościele”. O Kościele dzisiaj można mówić, czasami zbyt wiele i bardzo niepochlebnych opinii, a oni dają świadectwo, że Kościół trzeba przeżyć, trzeba w Kościele być, trzeba w Kościele swoją cząstkę czasami potu, czasami ofiary złożyć. Tu się odkrywa to piękno Kościoła wyrażające się w świadectwie wiary, we wzajemnej modlitwie, w służbie codziennej, podanym kubku wody i tym właśnie świadectwie zatroskania o siebie nawzajem. Za to chciałbym tym moim pielgrzymom naszej diecezji, ale i wszystkim, którzy zdążają na Jasną Górę, serdecznie podziękować.