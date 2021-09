Prasówka Zielona Góra 19.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Zielonogórzanka, słynna projektantka mody, Ewa Minge, pokazuje swoje kolejne oblicze. Tym razem jej 60 prac… malarskich można podziwiać w warszawskiej galerii TOTUart. Wystawa nosi tytuł „Moje wszystkie grzechy główne” i skłania do refleksji…

Choć Dzień Sybiraka obchodzony jest 17 września, to w Zielonej Górze uroczyście obchodzono go w niedzielę. Rozpoczął się on mszą świętą, a następnie uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali pod pomnik Matki Sybiraczki, gdzie złożyli kwiaty.