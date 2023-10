Premiery i koncerty na Festiwalu Sztuki Osadzonych. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu będzie finał dwuletniego projektu WIDEO

W piątek, 6 października w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyła się premiera prasowa przedstawienia, które przygotowali osadzeni w zakładzie.

– Właśnie pierwszy raz otworzyliśmy drzwi do ośrodka sztuki dla osadzonych na terenie zakładu karnego w Krzywańcu. To wszystko dzieje się w ramach projektu, który mi i Agnieszce Bresler zamarzył się kiedyś – opowiada Iwona Konecka, wiceprezes Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan. – Prowadziłyśmy tutaj projekt z kobietami i dziećmi. Wiedziałyśmy, że jest taki budynek, wtedy jeszcze były tutaj warsztaty, w których osadzeni naprawiali różne sprzęty. Po rozmowach z jednostką, która jest bardzo otwarta na tego typu działania, zaczęłyśmy projekt, który nazywa się Centrum Sztuki Osadzonych. To jest pierwsza w Polsce taka jednostka na terenie zakładu karnego. Robimy to od dwóch lat. Przyszedł czas zbierania owoców.