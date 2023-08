5 RANO& Łukasz Łyczkowski świętują dziewiętnaste urodziny. Koncert podziękowanie fanom w sobotę w Łagowie

Koncert z udziałem zaproszonych gości spodoba się fanom. Początek w sobotę, o godz.17 w amfiteatrze w Łagowie. - To koncert, który jest podziękowaniem dla was, tych którzy mają serce dla 5 RANO, i dla tych których serce bije dla 5 RANO. Jest to koncert niebiletowany, specjalny - zaprasza Łukasz Łyczkowski.

5 RANO ma 19 lat

Urodzinowe imprezy Łukasza Łyczkowskiego i 5 RANO, co roku wzbudzają dużo pozytywnych emocji. Przez 19 lat zespół zdobył grono fanów którzy, tworzą oficjalny ich fan klub „Czarne Anioły”. To trzypokoleniowa grupa, którą członkowie zespołu traktują, jak swoją rodzinę. Przyznają, że są dla nich zawsze, bo przecież nie gwiazdorzą.

Krępujące słowo fan

– Troszeczkę się krępuję używając słowa fan, bo to są nasze koleżanki, koledzy. Spotykamy się w prywatnych sytuacjach, żyjemy ty, co dzieje się w naszym życiu. Pomagamy sobie – opowiada Łukasz Łyczkowski. – Na pewno żaden z Czarnych Aniołów, czyli zrzeszonych fanów 5 rano nie może powiedzieć, że jest jakiś Łyczek artysta, nie, to jest kumpel Łyczek i o to mi chodzi.

Podczas ubiegłorocznej imprezy fani zespołu mieli też okazję wystąpić w clipie do utworu „Chory”. Po publikacji na Youtube zachwycone osoby pisały: „Wspaniale to się ogląda. Kawał dobrej roboty. Jest ogień. Prawdziwa petarda”.

„Byliście ze mną i z innymi ludźmi i ratowaliście swoją muzyką i tego nigdy Wam nie zapomnę. Gdy nie wiedziałam jak żyć, przyznałeś, że też tak miewasz. Kiedy nie było miłości śpiewałeś, że ona istnieje, gdy na świecie zaczął dziać się chaos, byłeś zawsze z nami mówiąc, że pielęgnujesz w sobie zapomniany świat. Tam jest też nasz dom Łyczek.” „Jestem pod ogromnym wrażeniem. Brawo za pracę, jaką wykonaliście. Identyfikuję się z tekstem”. Zespół zwrócił na siebie uwagę i skupił tak wielką rzeszę fanów szczególnie po tym, kiedy Łukasz Łyczkowski po zajęciu drugiego miejsce w The Voice of Poland nie skorzystał z tzw. drzwi do kariery, jakie były dla niego otworem po finale programu, tylko wrócił w rodzinne strony i do swojego zespołu.

– Każdy przekonał się, że wybrałem lojalność, braterstwo, czyli 5 RANO i nie zaprzedałem swoich ideałów – mówi wokalista.

Robią w muzyce, co chcą

– Przez 19 lat trwania naszej krucjaty muzycznej staramy się dawać jasny, klarowny sygnał, że idziemy prostą szlachetną drogą w imię rock&rolla – mówi Łukasz Łyczkowski.

Fani wiedzą, że muzycy poruszają się w wielu gatunkach, bo starają się nie dać zaszufladkować, ale jednocześnie zapewniają, że nigdy nie zaprzedadzą się komercyjnie, nie będą ulegać oczekiwaniom wytwórni, obowiązującym trendom. – Robimy i tworzymy tylko to, co chcemy, cieszymy się, że w naszej wolności twórczej kompanami są nasi fani, którzy chcą nas takimi, jakimi my chcemy być. Dla nas jest najważniejsze, że chcemy być szczerzy wobec siebie. Jeśli oni wiedzą, że my jesteśmy w naszych kompozycjach usatysfakcjonowani, to oni też je wtedy akceptują – mówi Łyczek.

Nagrana w ubiegłym roku kolejna płyta, to dowód tego, że zespół żyje muzyką. – To jest oznaka zdrowia zespołu, że komponujemy, to najważniejsze, aby zostawiać ślad po sobie. Jesteśmy z tej płyty bardzo zadowoleni. Minął rok ,ale jeśli do tej pory Łyczek maruda jest zadowolony, to oznacza, że złapał na tej płycie takiego siebie, jakiego chciał – mówi wokalista. Szczególnie cieszy go obecność na płycie Wojciecha Cugowskiego i Sebastiana Riedla. Płyta została bardzo dobrze przyjęta w środowisku rockowym, a ono jest dla muzyków najważniejsze. – Po programie The Voice of Poland chciałem wrócić do swojej matki czyli Rock & Rolla. Chciałem, żeby mi uwierzono, że nie rzucałem słów na wiatr, jestem reprezentantem rockowej części Polski. Tak, jak „Credo” kojarzy mi się z wielkim kamieniem, to była dla mnie też taka pieczęć, że Łyczkowski jest w swoim naturalnym środowisku. Od tego czasu walczymy o tę płytę. Od koncertu do koncertu niesiemy dobrą wieść o tym, co robimy – mówi Łyczkowski.

Urodziny w Łagowie

W sobotę wieczorem zespół będzie świętował 19 lat. – To jest bardzo dużo, tego sobie gratulujemy szczególnie, że trwamy tyle lat, jesteśmy dalej braćmi, jesteśmy w przyjaźni i że różnego rodzaju sytuacje losowe nas nie rozbiły. Jesteśmy, mam nadzieję, coraz mądrzejsi muzycznie, coraz bardziej dojrzali, bardziej świadomi tego, jak ja chcę śpiewać, a chłopaki jak chcą grać – przyznaje artysta.

– Zapraszam wszystkich do Łagowa – lubuskiej perełki – który 19 lat temu wydał na świat 5 RANO – zaprasza Ł. Łyczkowski. – Tutaj, jak co roku mamy urodziny. To koncert, który jest podziękowaniem dla was, tych którzy mają serce dla 5 RANO, i dla tych których serce bije dla 5 RANO. Jest to koncert niebiletowany, specjalny. W tym roku będzie bardzo dużo gości. Chcę zaśpiewać w duecie z ludźmi, których szanuję i chcę mieć ze sobą na scenie. Ta scena i te urodziny są dla wszystkich tych, którzy żyją z nami w przyjaźni. Podczas wieczoru zagrają: Voodoo Dooboo Child Collective

Redcarpet

Niedźwiedź

Damian Szewczyk

5 RANO Goście występujący podczas koncertu 5 RANO: Agata Hylińska & Dominika Kurtka

Paweł Gancarz

Damian Szewczyk

Bartosz Madej

Katarzyna Sarbicka

Za rok dwudziestolecie. Muzycy już planują, co przygotują z okazji okrągłego jubileuszu. – Nasze pomysły nie znają żadnych hamulców ani granic – przyznają.

Najbliższe tegoroczne koncerty zespołu po urodzinowym występie

Festiwale kultury ludowej