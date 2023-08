Mnóstwo atrakcji w naszej południowej części regionu. Zobacz, co się będzie działo

ŁAGÓW

Koncert z udziałem zaproszonych gości spodoba się fanom. Początek w sobotę, o godz.17 w amfiteatrze w Łagowie. - To koncert, który jest podziękowaniem dla was, tych którzy mają serce dla 5 RANO, i…

ZBĄSZYNEK

ŚWIEBODZIN

DRZONÓW

We wtorek (15.08) w godz. 10-17, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie zaprasza na piknik militarny w ramach Święta Wojska Polskiego. Tradycyjnie już, goście mogą liczyć na różnorodne atrakcje, które uczą i bawią. Wydarzenie upamiętnia „Cud nad Wisłą” - operację wojskową stoczoną w dniach 13–25 sierpnia 1920 r., pomiędzy nacierającą na Warszawę i na północny zachód od niej Armią Czerwoną, a Wojskiem Polskim. Była to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty - Edgara D’Abernon - bitwa warszawska była jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. Dodawał on, że: „Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby moment zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla radzieckiej inwazji. W obecnych czasach nabiera to szczególnego znaczenia”. Organizatorzy zadbają, aby program łączył elementy patriotyczne oraz edukacyjne. W programie festynu będą zatem m.in.: prezentacja legendarnej husarii, woltyżerka konna, pokaz jazdy czołgu T-72, mała defilada wojskowa, potyczki i konkursy rycerskie, pokaz "barwa i broń Wojska Polskiego", uroczystość podniesienia flagi państwowej mała defilada pojazdów wojskowych i historycznych, prezentacje pojazdów historycznych. Różne formacje Wojska Polskiego przygotują miasteczko wojskowe wraz z tradycyjną grochówką. Pojawią się ponadto stoiska modelarskie i „tankodrom” dla modeli RC i stoiska z militariami. Tego dnia zostaną także otwarte przedziały bojowe muzealnych eksponatów. Wstęp płatny. MZK Zielona Góra uruchom tego dnia specjalną, bezpłatną linię nr 91 prowadzącą do muzeum. Autobusy z przystanku przy dworcu odjeżdżać będą o godz. 9.30, 11.00, 13.00 i 15.00.