Radni Zielonej Góry wspierają służby mundurowe

- Ta sesja ma na celu wsparcie tych, którzy strzegą naszych granic w trudnej sytuacji, w której znalazła się Polska. Uważam, że należy im się szacunek i uznanie za to, co robią - powiedział Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Radni wyrazili we własnym imieniu, ale też w imieniu mieszkańców Zielonej Góry słowa szacunku i uznania dla służb i życzyli im, by misja, którą otrzymali do wypełnienia, skończyła się szybko i pomyślnie.

Płk Grzegorz Dyrka, z-ca szefa WSzW w Zielonej Górze, podziękował we własnym imieniu i w imieniu przedstawicieli pozostałych służb mundurowych, w tym Straży Granicznej i policji, za podjęcie tak potrzebnej inicjatywy.