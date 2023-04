Różowe osiedle? Dlaczego nie?! Nie brakuje też żółtej barwy i jest naprawdę bajkowo! Zacisze w wiosennej krasie

Ale bajkowo, świątecznie, kolorowo! Od razu inaczej człowiek patrzy na świat. Stęskniliśmy się już za zielenią, kolorami. Dość mamy zimy, szarości i łysych drzew - mówią zielonogórzanie i podziwiają różowe drzewa, których na osiedlu Zacisze - i w innych rejonach miasta - nie brakuje. Co to za drzewa i rośliny sprawiają, że jest nam radośniej na duszy?

Na osiedlu Zacisze nagle zrobiło się różowo i żółto. Niektórzy mieszkańcy wyciągnęli komórki lub aparaty, by utrwalić te kolory na zdjęciach. Niektórzy po przyjściu ze spaceru sięgnęli do internetu, by sprawdzić, co to za drzewa.

Co to za różowe drzewa?

- Różnie je nazywają na osiedlu. Słyszałam, że mówią na nie różaki, różanki, wiśnie, a nawet buraki - mówi pani Halina. - A jak się okazuje, żadna z tych nazw nie jest prawidłowa, tylko tak wymyślona przez ludzi. Myślałam może, że to wiśnie japońskie, ale okazuje się, że to... śliwy. Coś tam miałam jednak rację, bo to śliwy nazywają się... wiśniowe.

Te drzewka nie są zbyt wymagające i rosną na niezbyt dobrych glebach. Można je też dowolnie formować, co też się dzieje na osiedlu. Liście mają faktycznie w kolorze buraków, podobnie jak małe owoce, które mogą mieć nawet zbliżony do czarnego kolor.

Różowo-żółte osiedle, czyli Zacisze w wiosennej krasie - kwiecień 2023 Leszek Kalinowski

Forsycje na osiedlu też wyglądają bajkowo

Oprócz śliw wiśniowych na osiedlu Zacisze pięknie też kwitną teraz forsycje. Ta roślina pochodzi z Azji i nie boi się przymrozków. Jest używana jako krzew ozdobny np. do formowania tzw. żywopłotów.

- U nas rosną między innymi przy śmietnikach, które nagle zmieniły swój wygląd - mówi pani Kasia. - Są też żywopłotami. I bardzo fajnie to wygląda. Podoba nam sie to, że u nas o każdej porze roku rośliny pięknie wyglądają. Nawet zimą jest zielono. Teraz czekam jeszcze aż zakwitną jabłonie, chyba to tzw. rajskie jabłuszka, a może japońska wiśnia? Rosną przy drodze do kościoła i też pięknie wyglądają. Różowo-żółte osiedle, czyli Zacisze w wiosennej krasie - kwiecień 2023 Leszek Kalinowski

