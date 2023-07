Średnio prawie 4 tys. osób uczestniczyło w Kongresie Świadków Jehowy w Zielonej Górze. Ponad 20 osób przyjęło chrzest

- Nie sądziłam, że aż tak bardzo będzie mi brakować takiego kongresu z osobistym udziałem - przyznała Aleksandra Cwynar z Zielonej Góry. - Zrozumiałam jakie to istotne, by regularnie spotykać się ze współwyznawcami. Odbiór pokarmu to jedno, ale móc to robić w gronie osób, które kochasz bezcenne. Wówczas nie skupiasz się tylko na jednej myśli, która tobie zapadła w pamięć, ale na wielu innych, bo masz okazję o tym porozmawiać na bieżąco. Więc jest to możliwość nie tylko do samorozwoju, ale każdy z nas coś wnosi do życia drugiego.