Starzejemy się jako społeczeństwo. Jakie nowe wyzwania stoją przed młodym pokoleniem?

Konferencja interdyscyplinarna na UZ „Starzenie się, a może długowieczność?”

Dr n. med. Ewa Kądalska, z Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, zwraca uwagę, że przed nami nowe wyzwania związane z nową ustawą o szczególnej opiece geriatrycznej. Zawiera ona m.in. wprowadzenie nowych usług, jaki są geriatryczne centra zdrowia dla osób 75 plus, które są obarczone różnymi chorobami. Takich placówek ma być w kraju 300, z czasem mają one objąć całą populację seniorów. Ważna jest geriatryczna opieka koordynowana, zespoły opieki domowej, poradnie konsultacyjne… Wyzwaniem jest więc zabezpieczenie specjalistów, którzy zajmą się nowymi zadaniami. Tymczasem pielęgniarki też się starzeją, wiele z nich jest wieku przedemerytalnym, po 50 roku życia. Stąd przed młodym pokoleniem kolejne wyzwania. - Mobilizacja sił to jedno, a możliwości to drugie – zauważa dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa UZ. – Stąd też nacisk na kształcenie pielęgniarek w naszym województwie. Stąd też takie spotkania jak to, w którym uczestniczą naukowcy i praktycy.

Nowe wyzwania przed nami

Zdaniem dra hab. Mariusza Naczka, prof. UZ, rolą naukowców i praktyków jest to, aby zapewnić starszym osobom maksymalnie dobrą jakość życia, by mogli żyć w komfortowych warunkach zdrowotnych jak i funkcjonalnych. A najważniejsze problemy osób starszych w Polsce takie, które znamy: opieka zdrowotna! Ale też nie wszyscy mają świadomość, że to właśnie oni powinni być aktywni fizycznie, stosować trening zdrowotny, aby pomóc samemu sobie, niekoniecznie liczyć na trudno dostępną opiekę zdrowotną.

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, zwróciła uwagę na sposób funkcjonowania w ramach projektów dziennych domów opieki. Ten sposób finansowania kończy się wraz z projektem i co wtedy? Trzeba to systemowo rozwiązać. A przecież to dzienne domy opieki mają zapewnić możliwość przebywania we własnych domach i zmniejszyć zapotrzebowanie na pobyt w domach opieki społecznej.