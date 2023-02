Sześciometrowe autobusy mini mają kursować w centrum Zielonej Góry. Gdzie jeszcze wyjadą?

Jak podkreśla prezydent miasta Janusz Kubicki - chodzi o dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych elektrycznych, niskopodłogowych autobusów miejskich o długości 5,8 m (MINII) wraz z wyposażeniem, bateriami trakcyjnymi, które muszą umożliwić przejechanie (w pełni obciążonemu autobusowi) co najmniej 180 km i minimalną liczbą miejsc dla 19 pasażerów. Umowa obejmuje także dostawę trzech sztuk stacji ładowania Wollbox do ładowania autobusów mocą 22kW i słupki do ich mocowania, a także przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, odpowiedzialnych za serwisowanie autobusów, a w rezultacie udzielenie autoryzacji na naprawy gwarancyjne autobusów oraz dla pracowników, odpowiedzialnych za prowadzenie. autobusów.