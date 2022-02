Trwa budowa Parku Mazurskiego. Już w czerwcu zielonogórzanie będą mogli wypoczywać w tym urokliwym miejscu

Już w czerwcu mieszkańcy osiedli Mazurskiego, Pomorskiego, Śląskiego i Kaszubskiego będą mogli spacerować alejkami Parku Mazurskiego. Wyczekiwana inwestycja budzi ciekawość, co do ostatecznej formy, jaką przybierze oraz zadowolenie z możliwości spacerów i odpoczynku na łonie natury.

Co powstanie w Parku Mazurskim

- Cieszę się, że w końcu ktoś o nas pomyślał i zaczęto realizować projekt. Mamy tutaj ładne tereny, ale niestety do tej pory nie były odpowiednio wykorzystane, a to przecież takie piękne miejsce na spacery - mówi pan Jacek.

- Tu powstaje jakiś park, a co w nim będzie? - pyta z kolei zdziwiony pan Łukasz, zagadnięty przeze mnie na parkingu.

W ramach inwestycji przy wejściu do parku mają powstać schody terenowe. Spacerowicze będą poruszali się ścieżkami drewnianymi oraz z miału kamiennego. Pod urządzeniami zabawowymi znajdzie się piach. Z kolei miłośnicy pikników będą mogli skorzystać z trawiastych miejsc do rekreacji.

Na terenie sportowo-rekreacyjnym znajdzie się ścieżka zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń, trawiaste miniboisko i plac zabaw dla dzieci. Nie zabraknie też obiektów małej architektury: ławek, mostka, hamaków, ławo-stołów i śmietników.