W Zielonej Górze można było za darmo zaczipować psa lub kota. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem właścicieli czworonogów

Czipowanie zwierząt w Zielonej Górze. Darmowa akcja

Z danych fundacji Safe-Animal wynika, że 90 procent zagubionych zwierząt nie wraca do domu. Kiedy pies lub kot ma wszczepiony czip w przypadku odnalezienia go, łatwo zidentyfikować dane właściciela. Może je odczytać schronisko, lekarz weterynarii czy służby mundurowe w przypadku odnalezienia zwierzaka. W niedzielę, 16 kwietnia fundacja zorganizowała darmową akcję czipowania zwierząt w centrum Zielonej Góry. Z okazji skorzystało wielu chętnych. Kolejka stała cały czas. Trzeba było czekać ponad godzinę. Ale było warto.

Czipowanie zwierząt. Na czym polega?

Czipowanie to oznakowanie naszego psa czy kota i w praktyce polega na wszczepieniu podskórnego implantu, a ten jest przypisany do nazwiska właściciela. Zagubione zwierzę łatwiej zidentyfikować przy pomocy skanera. Czipowanie jest pożyteczne, ale czasem też konieczne, np. gdy chcemy wyrobić paszport dla zwierzęcia.

