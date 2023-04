W Zielonej Górze pożegnano porucznika "Rysia". Był jednym z ostatnich żyjących w regionie powstańców warszawskich

1 sierpnia 1944 r. – Mamy nie ma – w pracy. Ojciec, wtedy podoficer Armii Krajowej, już zmobilizowany. Wybucha powstanie. Ja nie wiem, co się dzieje. Strzały na ulicy, czołgi przed domem. Ani kontaktu z matką, ani z ojcem. Babcia z siostrami zeszła do piwnicy - relacjonował w 2016 roku Gazecie Lubuskiej Aleksander Dziedzic, pseudonim "Ryś", uczestnik Powstania Warszawskiego. Mieszkali wtedy na Krakowskim Przedmieściu.

Aleksander Dziedzic ps. „Ryś”. Ostatnie pożegnanie

– Myślę, że udało się wiele rzeczy wspólnie zrobić, pozyskać wiele faktów historycznych o tych zdarzeniach, w których brał udział, to jest wartość, która zostanie. To, że jego pamiętnik jest w Muzeum Powstania Warszawskiego to jest bardzo ważna wartość historyczna – mówił, żegnając zmarłego wicewojewoda Perczak. – Dzisiaj pozostaje nam tylko powspominać i pożegnać pana Aleksandra. Niech spoczywa w pokoju.

Powstaniec warszawski. Znajomy z Facebooka

W imieniu samorządu powiatu świebodzińskiego zmarłego powstańca żegnał starosta świebodziński Zbigniew Szumski, który przypomniał fakty z jego życia. – Po upadku powstania trafił do niewoli niemieckiej, z której wyzwoliły go wojska brytyjskie. Jako osadnik mógł jechać wszędzie, do Kanady, czy Australii, ale nie wyobrażał sobie tego, by nie powrócić do ojczyzny – wspominał starosta Zbigniew Szumski.