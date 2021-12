Weź udział w radiowej loterii i wspomóż Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Akcja rozgłośni radiowej nosi nazwę Świetny Mikołaj i skierowana jest do wszystkich słuchaczy RMF FM. Inicjatywa ta ma formę loterii. Warto wziąć w niej udział m.in. ze względu na to, że pieniądze trafią do siedmiu poradni psychiatrycznych dzieci i młodzieży w Polsce. Co istotne, pula pieniędzy, jakie zostaną przekazane na ten szczytny cel, rośnie każdego dnia, aż do Wigilii. Na ten moment na konie jest 70 tys. zł.