Zabytki z Zielonej Góry i okolicy z dofinansowaniem. Które dostaną pieniądze? Umowy już podpisane. Zobacz listę miejsc

- Pieniądze rządowe znów wspierają inwestycje związane z lubuskimi zabytkami. Fakt, nie są to duże kwoty, ale pozwalają na rozpoczęcie prac i ich realizację, nawet jeśli potrwa to kilka lat - mówił w środę, 25 maja wojewoda Władysław Dajczak. Wraz z lubuskim konserwatorem zabytków Barbarą Bielinis-Kopeć podpisywał umowy na ochronę i konserwację zabytków.

Do podziału były 432 tys. zł.

- Pomimo tych drobnych środków można realizować mniejsze prace, czasami dotyczących ołtarza, figury, epitafiów. To nie są duże kwoty i umożliwiające zrobienia zadania od razu, ale bardzo ważne jest rozpocząć. Wtedy mieszkańcy widzą, że coś się dzieje i sami też chętnie wspierają. To przynosi pewien efekt. Nie lekceważyłabym nawet małych kwot, bo one są impulsem do działania - mówiła B. Bielinis-Kopeć.