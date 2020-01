ZIELONA GÓRA. 25. rocznica przyjęcia święceń biskupich przez bpa Stefana Regmunta

Bp Stefan Regmunt urodził się 20 czerwca 1951 r. w Krasnymstawie. W 1976 r. ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu i 29 maja tego roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego.

Msza Święta rozpocznie się o godz. 12.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Do udziału w uroczystym dziękczynieniu zostali zaproszeni zarówno diecezjanie, jak i goście spoza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

W latach 1986-1992 pełnił funkcje prefekta i wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W tym okresie sprawował również funkcję diecezjalnego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegata Biskupa Diecezjalnego ds. Misji.

Po ustanowieniu Diecezji Legnickiej w 1992 r. został inkardynowany do tejże diecezji i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Po erygowaniu 25 marca 1993 roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał Go na stanowisko rektora. Ks. dr Stefan Regmunt prowadził jednocześnie zajęcia dydaktyczne ze studentami, wykładając psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Legnicy.

W latach 1992-1994 pełnił funkcję dyrektora Studium Katechetycznego w Legnicy.

3 grudnia 1994 r. Jan Paweł II powołał Księdza prałata dr. Stefana Regmunta do posługi biskupiej, przydzielając mu stolicę Castel Mediano i ustanawiając go biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk św. Jana Pawła II w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1995 r.