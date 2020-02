Zielona Góra. Mijają lata, a powoli o kirkucie przy ul. Chmielnej mało już kto pamięta. Czy cokolwiek się tutaj zmieni? [ZDJĘCIA]

Pod koniec minionego roku znów zadaliśmy pytania FODŻ. W oficjalnej wiadomości napisaliśmy m.in.: "Teren z miesiąca na miesiąc jest w coraz gorszym stanie, budynek niszczeje i staje się łatwym łupem dla wandali. Uzyskaliśmy informację, że znalazły się pieniądze na wykonanie dokumentacji modernizacji tego terenu. Czy plany te są aktualne? Jeśli tak, to kiedy moglibyśmy się doczekać jakichś zmian? Jeśli wiadomo już, co się zmieni, to jaki zakres obejmowałyby ewentualne działania? (wysprzątanie terenu? Zabezpieczenie niszczejącego budynku? Informacje dla potencjalnych zainteresowanych, np. w formie tablic?) Czy są Państwo gotowi zaprosić do współpracy jakieś inne podmioty, które mogłyby regularnie kontrolować sytuację na kirkucie z poziomu Zielonej Góry?".