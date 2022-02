Zielona Góra pomaga Ukraińcom. Ruszyły akcje charytatywne radnych miejskich. Sprawdź gdzie możesz pomóc!

Na pomoc walczącej Ukrainie

Radna Szymkowiak gorąco zachęca do współpracy zielonogórskie apteki, hurtownie medyczne i farmaceutyczne, szkoły, zakłady pracy, organizacje i inne podmioty, które chcą wesprzeć akcję humanitarną. Zainteresowani mogą dzwonić pod numer telefonu 605 931 125 . Każde ręce, niosące najmniejszą nawet pomoc są na wagę złota.

Potrzebne są środki opatrunkowe, bandaże, plastry, leki na przeziębienie i grypę, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oraz leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci . W poniedziałek, 28 lutego stanie przy zielonogórskim ratuszu specjalnie oznaczony kiosk , do którego będzie można przynosić potrzebne rzeczy. Eleonora Szymkowiak prosi chętne osoby, aby zgłaszały się jako wolontariusze do dyżurów. Otwarty na deptaku punkt będzie czynny w godz. 13:00 – 17:00 . Pomoc pojedzie na Ukrainę.

Potrzebna pomoc przy segregowaniu darów

Wponiediałek,28 lutego przez cały dzień na ul. Dolnej 6 w Zielonej Górze odbywa się segregowanie przedmiotów ze zbiórek. - Rzeczy jest tak wiele, że wciąż brakuje rąk do pomocy... Jeśli możecie, to przyjedźcie - CZEKAMY - apelują wolontariusze.

Pomoc dla uciekających przed piekłem wojny

Ukraińców chce też wesprzeć Centrum Pomocy Warto jest Pomagać. Stowarzyszenie podjęło inicjatywę wraz z radnymi “Zielona Razem” i prezydentem Januszem Kubickim. W celu zapewnienia bezpośredniej pomocy osobom poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie stworzono fundusz wsparcia. Potrzebne jest dosłownie wszystko. Zbierane są rzeczy codziennego użytku, higieniczne, żywność z długim terminem ważności, koce, śpiwory, materace oraz środki medyczne, jak np. bandaże, maseczki itp. Część z tych rzeczy zostanie przekazana uciekającym od piekła wojny rodzinom, które dzięki podjętej akcji znajdą w Zielonej Górze tymczasowy dom, inne pojadą do Ukrainy.

Dary można składać w siedzibie stowarzyszenia Warto jest Pomagać przy ul. Wazów 3 w Zielonej Górze.

Rozpoczęła się też zbiórka pieniędzy na specjalnie utworzone w tym celu konto o numerze 53 1140 1850 0000 2096 6400 1010. Z tych pieniędzy również zostaną zakupione rzeczy dla uchodźców z Ukrainy.

Pierwsze dary (maseczki i fartuchy medyczne) trafiły już do siedziby stowarzyszenia Warto jest Pomagać. Zostaną przekazane do szpitala w partnerskim mieście Iwano – Frankiwsku.