Zielona Góra Rekord pobity. Zamigały 1.504 osoby, m.in. żużlowiec Piotr Protasiewicz czy Przemysław Żejmo z kabaretu Jurki

- Marzyło się nam, by tych migających po kolei w sztafecie osób było co najmniej 800. Bo tym samym uczcilibyśmy urodziny Zielonej Góry, która obchodzi właśnie 800-lecie swojego istnienia – mówi dr Katarzyna Kochan z Uniwersytetu Zielonogórskiego. – No i marzenie się spełniło. Bardzo się cieszymy!