Żyją nadzieją, że wszystko będzie dobrze i chcą rozpocząć nowe życie. Matka z dwojgiem dzieci i babcia zamieszkały w Zielonej Górze Jacek Katarzyński Agnieszka Linka

Olena przyjechała do Polski z dwojgiem dzieci – 11- letnim Kolą i 8- letnią Ewą. Uciekli przed wojną ze swojego domu w Odessie. Bezpieczny azyl znaleźli w budynku parafialnym na terenie parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Teraz marzą, by rozpocząć normalne życie. Dzieci są zapisane do szkoły, mama ma pracę tymczasową. Chcą stanąć na nogi i żyć w pokoju wśród nas.