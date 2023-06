Biblioteka Norwida pozyskuje zewnętrzne fundusze. Na co przeznaczy pieniądze? Co zyskają Lubuszanie?

Projekt dotyczy wydania w Oficynie Wydawniczej Pro Libris dwóch numerów „Pro Libris” Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego. Ukazujące się od 2001 r. czasopismo prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalno-społeczne regionu i kraju, promuje polską literaturę i sztukę, również niszową, udostępniając swoje łamy zarówno uznanym twórcom, jak i debiutantom. Skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – począwszy od uczniów, studentów, bibliotekarzy, regionalistów, skończywszy na wszystkich zainteresowanych zjawiskami społecznymi i kulturalnymi zachodzącymi w Polsce.

Dyrektor biblioteki Norwida w Zielonej Górze dr Andrzej Buck podkreśla, że wszelkie działania okołobiblioteczne finansowane są z funduszy zewnętrznych. Budżet placówki w 85 procentach pochłaniają płace pracowników. Biblioteka dziś to nie miejsce z półkami na książki. To miejsce spotkań i szereg kulturalnych, artystycznych wydarzeń.

- Ważne jest, że tę wspomnianą dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wcześniej uzupełnił nam Urząd Miasta Zielona Góra i otrzymaliśmy też pieniądze na wydanie czasopisma Pro Libris pt. Poszukiwania – mówi A. Buck. – Chodziło nam o poszukiwania młodych, piszących osób. Zawsze na tym mi zależało, by inspirować ruch literacki, prezentować dorobek nie tylko znanych już poetów, pisarzy, ale także tych, którzy dopiero zaczynają swoją literacką przygodę.

Stąd – jak zauważa sekretarz redakcji Ewa Mielczarek - konkurs na debiut Pro Librisu. Kto wygrał? O tym dowiemy się już w piątek, 30 czerwca, o godzinie 17.00 w siedzibie biblioteki podczas specjalnego wydarzenia poświęconego promocji Pro Libris