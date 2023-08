Cztery przystanki i artyści z całego świata. Dzieje się na deptaku w Zielonej Górze. Zobacz Busker Tour

Jeszcze w środę, od godziny 12 do 20 można podziwiać w Zielonej Górze ulicznych artystów z całego świata.

– Są totalnie nowi. Występują na deptaku do godziny 20, potem przenosimy się na plac przed Filharmonią Zielonogórską i tam do godz. 22 trwają wieczorne pokazy specjalne – zachęca Krzysztof Mroziński z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Zdaniem K. Mrozińskiego festiwal jest wydarzeniem porównywalnym do Winobrania, kiedy również cały deptak ożywa.

– To okazja zobaczyć tylu artystów z całego świata. Zielonogórzanie już chyba przywykli. Wydarzenie odbywa się od ponad 20 lat. Był to Busker Bus, teraz jest Busker Tour. To tylko inna nazwa, ale zasady są te same. To dwa dni dobrej zabawy na deptaku – podkreśla.