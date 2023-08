Piętnasty raz w Zielonej Górze zostaną wręczone Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta. Kto tym razem został doceniony?

Nagrody Kulturalne Zielonej Góry. Laureaci

Laureaci Nagród Kulturalnych Prezydenta Zielonej Góry 2023. Oto oni

Halina Bohuta-Stąpel Autorka pisze liryczne i humorystyczne wiersze, ballady, legendy, tworzy scenariusze, teksty piosenek, zajmuje się przekładami literackimi z języka niemieckiego. Tłumaczy i popularyzuje także twórczość zielonogórskich pisarzy przedwojennych, m. in. J. O. Bierbauma, P. Petrasa i G. Reischa i innych. Prowadzi cykl popularnych spotkań kabaretowo-historycznych „Herbatka u hrabiostwa von Stosch” w filii ZOK – Pałac w Starym Kisielinie, programy autorskie w DPS „Kombatant” oraz wiele imprez kulturalnych i literackich w Wilkanowie, Zaborze, Żarach i Zielonej Górze. Współredaguje kwartalnik ZLP „Pasje Literackie”. Ponadto pisarka nagrywa płyty, śpiewa, tworzy i opowiada skecze kabaretowe, komponuje muzykę do tańców, występuje z autorskimi programami stand-uperskimi, pisze słuchowiska radiowe, scenariusze i reżyseruje spektakle, widowiska sceniczne i filmy. Jest także laureatką wielu ogólnopolskich konkursów literackich na utwory satyryczne, m.in. w Warszawie, Przemyślu, Białymstoku, Bogatyni.

Cezary Galek

Pracuje na rzecz popularyzacji i zachowania kultury, w tym regionalnej oraz dziedzictwa narodowego (redakcje artystyczna, kultury i reportażu). Jest uznanym i wielokrotnie nagradzanym twórcą radiowych form artystycznych i dokumentalnych. Bardzo ważną częścią dziennikarskiej pracy Cezarego Galka jest popularyzacja kultury i dziedzictwa narodowego po przez promocję i dokumentację zjawisk. Należy do nich np. szereg projektów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym rodaków żyjących na obczyźnie. Jeden z ostatnich, zrealizowany już autorski projekt to udana organizacja ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego na najlepszy reportaż i dokument radiowy pod hasłem „W Drodze Do Niepodległej” i jego kontynuacja pod hasłem „Skarby Polskiej Kultury Narodowej”.

Krzysztof Koziołek

Zielonogórzanin z urodzenia i zamieszkania. Absolwent politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, z zawodu pisarz i dziennikarz. Członek Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA, w tym roku podsumowuje piętnastolecie swojej działalności twórczej. Autor dotychczas 23 książek. Najnowszą tegoroczną pt. „Osaczony” rozpocznie szesnasty rok znakomitej promocji Zielonej Góry.