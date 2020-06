Gdzie i ile kosztuje wykonanie prywatnie testu na koronawirusa?

Badania pobierane są w punkcie poboru, w namiocie przy Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w dni powszednie w godz.: 10.00-12.00. Koszt badania wynosi 534,00 zł. Proponowane metody płatności: - Płatność przelewem bankowym na rachunek Szpitala 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000 z opisem: za badanie COVID-19 i okazanie potwierdzenia przelewu pracownikom pobierającym wymaz. - Płatność gotówką w kasie Szpitala (bud. administracji A1), możliwa dni powszednie w godzinach: 8.00-14.00 i okazanie potwierdzenia opłaty pracownikom pobierającym wymaz. Odbiór wyników będzie możliwy w dniu następnym w godzinach popołudniowych (po godz. 15.00) w Punkcie Informacyjnym przy głównym wejściu do Szpitala Uniwersyteckiego od ul. Wazów – po okazaniu dowodu osobistego.

Pojawiły się też głosy wśród mieszkańców Lubuskiego, że w aptece można sobie kupić test na koronawirusa i wykonać go samodzielnie w domu. Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W odpowiedzi na pytanie uprzejmie wyjaśniam, że zasadniczo jako Izba Aptekarska nie rekomendujemy żadnych testów do wykonywania w domu - pisze prezes Izby Daria Wielogórska-Rutka. - Najbardziej wiarygodne są testy genetyczne badające obecność wirusa w organizmie. Nie ma jednak możliwości zakupu takich testów nie tylko ze względu na wysoką cenę, ale przede wszystkim dlatego, że są zarezerwowane dla szpitali jednoimiennych i oddziałów zakaźnych.

Izba Aptekarska nie rekomenduje takiego rozwiązania

Testy serologiczne są również diagnostycznie bardzo przydatne, ale dla pacjenta wynik może być niejednoznaczny. Testy te wykazują obecność w organizmie człowieka przeciwciał skierowanych przeciw wirusowi. Bezpośrednio po zakażeniu przeciwciała nie występują. Organizm musi je wytworzyć. Jeśli pacjent wykona test w tym czasie, będzie przekonany, że jest zdrowy, a może być zarażony. Następnie pojawiają się przeciwciała IgM (pierwszy etap choroby) i IgG, które mogą utrzymywać się bardzo długo. Wynik pozytywny może oznaczać zarówno chorobę, jak i fakt, że wystąpiła ona wcześniej. Jednak w przypadku wyniku dodatniego należałoby zgłosić się do SANEPID-u celem dalszych badań i ewentualnej kwarantanny.

Pozostaje jeszcze strona techniczna. Dostępne na rynku testy to testy z krwi. Pacjent musi się ukłuć i najczęściej dodać odczynnik w odpowiedniej ilości.

W związku z tym Izba Aptekarska stoi na stanowisku, że oczywiście pacjent może zakupić test do indywidualnego wykorzystania, ale ze względu na trudności w jednoznacznej interpretacji wyniku i ewentualne błędy na etapie jego wykonania – nie rekomendujemy takiego rozwiązania.