Kwarantanna w dobie koronawirusa to nie czas na robienie gruntownych remontów w domu! W Zielonej Górze nie zawieziesz odpadów do PSZOK-u

Mimo naszych apeli o pozostawanie w domu, przestrzeganie restrykcyjnych zasad kwarantanny, niektórzy w trakcie odosobnienia decydują się na... gruntowny remont mieszkania. Potem pojawia się problem, co zrobić ze skutymi ze ścian kafelkami, gruzem, puszkami po farbie.

- Teraz musimy skoncentrować się bowiem na najważniejszym zadaniu, jakie spoczywa na naszej firmie, czyli na zapewnieniu prawidłowego odbioru odpadów komunalnych - wyjaśnia Agnieszka Miszon z ZGK. - Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

W obecnej sytuacji, związanej z koronawirusem, nie działa również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110. Musimy zachować cierpliwość, ale przede wszystkim powstrzymać się od gruntownych remontów naszych mieszkań.

Co z odpadami wielkogabarytowymi w Zielonej Górze?

- A co z odpadami wielkogabarytowymi? - zadzwonił do nas pan Janusz z Zielonej Góry. - Mieszkańcy wystawiają przy pergolach, co popadnie, jakieś dywany, szafy i robi się bałagan.

- Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych wciąż funkcjonuje - wyjaśnia Agnieszka Miszon z zielonogórskiego ZGK.

