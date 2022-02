Nowa firma zajmie się remontem dworca w Świebodzinie. A co dworcami w Sulechowie, Babimoście i Nowinach Wielkich?

Prace nad dokumentacją projektową w przypadku dworców w Sulechowie, Babimoście i Nowinach Wielkich zostały już zakończone – odpowiada Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Polskich Kolei Państwowych S.A.. - Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów na wybór wykonawców prac budowlanych, co powinno nastąpić w pierwszej połowie bieżącego roku.

Zyskają nie tylko osoby z niepełnosprawnościami

Głównym celem niniejszych inwestycji będzie dostosowanie budynków dworców do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej poprzez likwidację barier architektonicznych, a także wprowadzenie wielu usprawnień w strefie obsługi podróżnych oraz w najbliższym otoczeniu dworców. Wśród nich są m.in. takie rozwiązania jak toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, mapy z planami dotykowymi dworca, ścieżki wolne od przeszkód, oznaczenia w alfabecie Braille`a czy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycje zakładają również kompleksowy remont przestrzeni związanych z obsługą podróżnych wyposażenie ich w ławki, kosze oraz gabloty. W budynkach zostaną również wprowadzone rozwiązania proekologiczne takie jak energooszczędne oświetlenie, pompy ciepła (Babimost, Nowiny Wielkie) oraz systemy retencji deszczówki (Babimost). Dzięki inwestycjom w otoczeniu dworców będzie również bezpieczniej, gdyż obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także przeciwpożarowe.

A co z dworcem w Świebodzinie?

- 4 stycznia PKP S.A. odstąpiły od umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dworca w Świebodzinie zawartej z firmą KWK Construction Sp. z o.o. z Bydgoszczy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – informuje Bartłomiej Sarna. - Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych do tej pory prac, a następnie, po jej zakończeniu ogłoszenie postępowania na wybór nowego wykonawcy prac budowlanych. Zadaniem wybranej w postępowaniu firmy będzie dokończenie przebudowy dworca kolejowego w Świebodzinie. Inwestycja w Świebodzinie jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i jest dofinansowana ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres przebudowy obejmuje pochodzący z 1872 roku dworzec, budynki towarzyszące i sąsiadujący z nimi teren. Renowację przejdzie elewacja wykonana z żółtej i czerwonej cegły licowej wraz z detalami architektonicznymi. Zostanie ona wyczyszczona i poddana zabiegom pielęgnacyjnym. Stylowego charakteru odnowionej elewacji dodadzą odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa, a także dwa zegary na elewacji północnej i południowej. Estetyczną przemianę wyglądu zewnętrznego dworca podkreśli nowa iluminacja nocna.

Jak zmieni się dworzec wewnątrz?

Sporo zmian zajdzie we wnętrzu budynku. Zostanie ono kompleksowo przebudowane oraz zyska nowe funkcje. Przestrzeń obsługi podróżnych zaprojektowano na parterze dworca. Będzie się ona składać się z holu i poczekalni wyposażonych w nowe ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy pociągów, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej. Na parterze znajdą się również: pomieszczenie kas biletowych, toalety oraz powierzchnie przeznaczone pod wynajem. Natomiast większość pomieszczeń na piętrze budynku zostanie przeznaczona na potrzeby samorządu lokalnego. Planowane jest tam otwarcie biblioteki multimedialnej oraz sali wielofunkcyjnej. Żeby ułatwić dostęp do nich, w budynku, oprócz klatek schodowych, zaprojektowano także windę, która będzie dużym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach inwestycji zaplanowano również wiele innych rozwiązań ułatwiających korzystanie z dworca osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Będą to m.in.: likwidacja barier architektonicznych, montaż oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planami dworca oraz ścieżek prowadzących dla osób niewidomych i niedowidzących.