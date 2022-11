Ogromne składowiska śmieci w lesie przy Słonym. Leśnicy wraz z ZGK w Zielonej Górze utylizują nielegalne odpady zatruwające środowisko!

Proceder wyrzucania śmieci do lasu to nadal jeden z głównych problemów, z którym borykają się leśnicy. Jednym z takich miejsc przez lata były lasy w Leśnictwie Wilkanowo. Chodzi o okolice Słonego, należące do Nadleśnictwa Zielona Góra.

- W czasach, kiedy domostwa nie miały kontenerów do wyrzucania odpadów ludzie pozbywali się śmieci w lesie lub wrzucali je do leśnych zbiorników wodnych, żeby nie było widać tego, czego się pozbyli - tłumaczy nielegalny proceder Henryk Kuleszyński, leśniczy w Leśnictwie Wilkanowo. - Bardzo smutno było patrzeć na zdewastowany przez odpady las, ale mam nadzieję, że świadomość mieszkańców stale rośnie i dziś już nikt nie wpadnie na podobny pomysł.

Początkowo leśnicy szacowali, że na powierzchni niemal 5 ha lasu zalega ok. 50 ton śmieci (sprzed AGD, opony, gruz, szkło itp.). Rzeczywistość okazała się jednak bardziej gorzka. Poza tym uprzątnięcie lasu wymagało użycia specjalistycznego sprzętu, z uwagi na trudny teren (miejscami podmokły). W wywózce odpadów pomógł Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. W akcję zaangażowała się też Gmina Świdnica.