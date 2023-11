Przy tej ścianie w Zielonej Górze niektórzy przechodnie boją się przechodzić WIDEO

Na ulicach Zielonej Góry. Mieszkańcy zwracają uwagę na to miejsce

– Przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Sienkiewicza w Zielonej Górze stoi budynek, który został częściowo rozebrany. Została ściana frontowa. Na moje oko stoi już co najmniej pół roku – opisuje sprawę pani Beata, która przejeżdżała tą drogą dwa razy dziennie, teraz jeździ dookoła. Zdaniem Czytelniczki w środku nie są prowadzone żadne prace. – Zastanawiam się i martwię się, jak długo ta ściana jeszcze postoi. Czy pewnego dnia nie runie na przechodnia, albo przejeżdżający samochód i jak to w naszym kraju bywa, wszyscy nawzajem zaczną się obwiniać. Stanie się tragedia i wszyscy będą mówić, że przecież można było tego uniknąć. Jak ostatnio była zła pogoda, to przy podmuchach wiatru, nie myślałam o niczym innym, tylko o tej ścianie. Obecnie bojkotuję tę drogę i jeżdżę na około. Napiszę do Urzędu Miasta Zielona Góra, ale tak naprawdę nie wiem, do kogo powinnam skierować pismo – martwi się Czytelniczka.