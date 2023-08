Rodzice uczniów z Zielonej Góry martwili się, że przy nowej siedzibie szkoły, zabraknie miejsc do parkowania

– Rada rodziców Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze zwróciła się z prośbą o zajęcie się sprawą, więc złożyłem odpowiednią interpelację. Rodzice zwrócili uwagę na to, że powstaje piękny obiekt, dzięki inicjatywie miasta i rządom Zjednoczonej Prawicy, ale projekt przewidywał zaledwie siedem miejsc parkingowych, to tzw. minimalne wymagania – relacjonuje radny miasta Zielona Góra Jacek Budziński.

W liście do radnego rodzice uczniów szkoły muzycznej napisali m.in., że są przekonani, że prezydent Janusz Kubicki, w podobny sposób, jak oni, postrzega rolę Zespołu Szkół Muzycznych w Zielone Górze: „Im większy prestiż szkoły, tym większa korzyść dla miasta i jego mieszkańców. Dodatkowo prezydent wysoko ceni rozwój ruchowy i aktywność fizyczną dzieci”.

– Rodzice wzięli sprawy we własne ręce. Zauważyli, że do rozbudowanego Zespołu Szkół Muzycznych przylega działka należąca do jednego z deweloperów, ale utraciła atrakcyjność, ponieważ praktycznie blok stałby przy szkole – wyjaśnia radny Budziński. – Miasto na prośbę rodziców zaczęło rozmowy z deweloperem. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Deweloper otrzyma inną działkę, a tą działkę przejmie miasto. Na tej działce będzie plac zabaw, bo do szkoły będą chodziły też małe dzieci. Będzie też boisko, bo przecież trochę trzeba się poruszać. A przede wszystkim będą tam dodatkowe miejsca parkingowe dla rodziców czy osób, które będą przyjeżdżały na koncerty.