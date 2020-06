Sprawdź, co się znalazło w pamiętniku, który napisali uczniowie Zespołu Edukacyjnego nr 3

Jak pożegnać się ze szkołą na dwa miesiące? Uczniowie z klasy VI d z Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze wymyśli, że wydadzą pamiętnik o szkole w czasie pandemii.

Uczniowie klasy VI d z Zespołu Edukacyjnego nr 3 na osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze dali się poznać jako pomysłowi i wrażliwi młodzi ludzie. Dbają o ekologię, dlatego założyli firmę, by ze starych firanek szyć ekologiczne torby. Mają wrażliwe serca, więc chętnie uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych, zbierając pieniądze, książki, zabawki, a także sami inicjują róże imprez, by pomagać innym. Co roku też w nietypowy sposób żegnali się ze sobą na dwa miesiące. Przez koronawirsa cały świat się zatrzymał W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, trudniej było coś zorganizować. Ale przecież chcieć to móc! Wymyślili więc, że zamiast poetyckiego tomiku wydadzą pamiętnik o tym trudnym czasie, w jakim przyszło im żyć. To będzie też pamiątka dla przyszłych pokoleń, ślad czasu, w którym zatrzymał się cały świat.

To był dziwny czas i dziwna nauka Jak przyznaje wychowawczyni klasy VId, polonistka, Dorota Głowienka, to był dziwny czas. Zamknięty, trudny, pełen obaw. Zupełnie nie dla dzieci. Nie dla naturalnych dla nich radości, ruchu, swobody.

Podziwiałam swoich uczniów. Determinację, z którą zaliczali kolejne zadania. Wytrwałość, gdy okazywało się, że natłok zdalnych obowiązków wyczerpywał siły. Cierpliwość w zderzeniu z – o dziwo! - ograniczonymi możliwościami internetu, „złośliwie” niewysyłającego ważnych wiadomości.

W kwietniu nastąpiło przesilenie. Musieliśmy znaleźć jakiś sposób na „ ja już nie dam rady”. Ratunkiem okazała się …muzyka. Z przesłanych piosenek utworzyliśmy klasową playlistę. Pokazała ona, co dla nas jest najważniejsze, a co tylko ważne. Nadaliśmy jej tytuł „Pocieszałki i smuteczki z czasów pandemii” i dołączyliśmy do trzeciej już publikacji naszej klasowej oficyny wydawniczej MIGAWKA.

Fragment piosenki „Wodymidaj” z palylisty stanowi wyjątkowo trafne podsumowanie naszych myśli i emocji:

I wciąż poznają ten świat/ Poznają gwiazdy i ziemię/ Wszyscy pod niebem/ Czy poznasz świat lejąc łzy/ Czy w zgodzie z nim będziesz żyć/ Zależy tylko od ciebie

- Dzieciaki! Jestem za Was wdzięczna swojemu nauczycielskiemu przeznaczeniu - napisała nauczyciela we wstępie do tomiku.

A zadania zrobię później Oto niektóre fragmenty, które znalazły się w pamiętniku.

12 marca. Zamknęli wszystkie szkoły w Polsce przez pandemię koronawirusa. Nauczyciele przysyłali nam lekcje na dziennik elektroniczny.

W ten dzień nie spieszyło mi się, aby wstać, gdyż wiedziałem, że nie idziemy do szkoły. Pierwszą połowę dnia było mi bardo dobrze, leżałem sobie na tapczanie i oglądałem telewizję. Około południa przybyły pierwsze zadania, ale powiedziałem sobie: „Zrobię później” i dalej oglądałem. Potem przybyły kolejne lekcje. I znowu powiedziałem sobie: „Zrobię później”, ale jak zajrzałem kolejny raz na dziennik, tyle było tych lekcji, że aż złapałem się za głowę. Pomyślałem: „Ile tego”. Poprosiłem mamę, żeby mi wydrukowała polecenia z wszystkich zadanych przedmiotów. Kiedy się wydrukowały, od razu zabrałem się do pracy.

Wtedy sobie uświadomiłem, że wolę chodzić do szkoły, siedzieć w ławkach i mieć mniej do zrobienia w domu.

Filip Szonda

Kolejny dzień - środa, najgorszy dzień w tygodniu! Zawsze rano boję się, co pojawi się w wiadomościach od nauczycieli.

Gdy wstanę i zrobię wszystkie obowiązki poranne, zabieram się za lekcje. Wchodzę na dziennik i widzę (...) 9 nowych wiadomości!!! Wtedy wychodzę i mówię : “Mam dość”! Na dodatek wdepnąłem w psią kupę w przedpokoju.

Wracam po dziesięciu minutach. Zaczynam od matematyki. Otwieram podręcznik na nowym temacie - w głowie pustka??? Czytałem uważnie temat, ale mało zrozumiałem. Co z tym zrobić? Nie dam rady, idę się napić. Po godzinie rozmyśleń nad matmą, zrobiłem tylko dwa, zostało jeszcze osiem zadań. Gdy naprawdę się skupiłem, usłyszałem huk. Znowu sąsiad robi remont !!! Wpadam w szał. Zero skupienia. W końcu sąsiad przestał. Koledzy piszą, żebym zagrał z nimi na kompie .

Ojeju ! Mama wraca z pracy, a zadania niezrobione...

Aleks Urbaniak

Moja psychika wysiada Ja cię….! Co to za dzień??? To zdalne nauczanie jest do niczego! Zadań jest więcej niż lekcji w tygodniu w szkole. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem po świętach, że muszę je znowu robić.

Dzisiaj robię wszystko, żeby nie pisać zadania z polskiego. Podchodzę do niego piąty raz! Robiłem historię, chodziłem po domu, siedziałem w pokoju, myślałem, co będę robić potem…. Co tu pisać? To jest nie do wytrzymania! Od czasu kiedy zaczęli apelować o zostanie w domu, gdzieś dalej wyszedłem chyba tylko raz, żeby pomóc Grzesiowi w lesie. Wstaję ok. 8.30, robię sobie śniadanie, piję herbatę , siadam do lekcji. Ok 14.30 jest obiad i mam luz. Fajnie? Jest masakra! Ledwo co zdążam w terminie zrobić wszystkie lekcje i już przysyłają następne partie. I do tego wszystkiego prawie nie mam kontaktu z kolegami. Jedyne co, to gramy w Fortnajta. Na dodatek jestem osobą, która nie lubi gadać przez telefon…Moja psychika wysiada!

Nie wiem czemu, ale już mi się wydaje, że za chwilę oszaleję od tego natężenia myśli…

Mateusz Stachowiak

To jest nie do wytrzymania Co za sytuacja! Z dnia na dzień moje życie wywróciło się do góry nogami. Jeszcze nie tak dawno było wszystko normalnie. Normalna szkoła , normalne lekcje, a wokół mnie moi przyjaciele. Dzisiaj już nic nie jest takie samo, jak było wcześniej.

Siedzę teraz sama w domu i nie mam kontaktu ze światem rzeczywistym, został już tylko ten wirtualny. Kiedyś był tylko odskocznią, dziś jest niestety normą. Straszna nuda otacza mnie, najgorsze jest to, że każdy dzień jest identyczny. Siedzę zamknięta w czterech ścianach, odrabiając zdalnie domowe zadania. Czy kiedyś się to w końcu zmieni? Bo jest to nie to wytrzymania!

Za oknem jest teraz przepiękna pogoda, a ja nie mogę z przyjaciółką usiąść na ławce i zjeść zwyczajnie lodów…

Julia Olechnowicz

Jutro znów zbudzę się około 11.00 Budzę się około godziny 11:00. Wstaję z łóżka o 11:30 i jem śniadanie. Gdy zjem śniadanie, szykuję się do zajęć: ubieram się, myję twarz oraz zęby i przygotowywuję rzeczy, które są mi potrzebne do lekcji. Następnie sprawdzam wiadomości na dzienniku internetowym. Kiedy już wiem, co mam zrobić, rozpisuję sobię plan działania. Dziś na zajęciach z języka polskiego muszę wykonać notkę biograficzną na temat Czesława Miłosza, przeczytać jego wiersz oraz zredagować dwa argumenty. Natomiast z geografii mam do zrobienia krzyżówkę. Dodatkowo otrzymałam zadania od nauczyciela wychowania fizycznego dotyczące piłki nożnej. Na lekcji plastyki mam zapoznać się ze sztuką ludową. W międzyczasie jem obiad i odpoczywam. Kiedy już zjem i odpocznę, wracam do zadań. Gdy już skończę zadania na dziś, wysyłam je do nauczycieli. Po lekcjach oglądam mój ulubiony serial oraz spędzam czas z rodziną. Następnie jem kolację, biorę prysznic i przygotowuję się do snu. Jutro pewnie znów zbudzę się około 11.00…

Julia Kuczyńska

