To dobra wiadomość nie tylko dla pani Ani z Zielonej Góry. Drogi lek na raka jest finansowany przez NFZ

Jestem taka szczęśliwa. Czuję, jakby znów wyszło słońce – mówi Anna Głuch, mama czwórki dzieci, walcząca z rakiem. – Jestem wdzięczna wszystkim, którzy starali się, by konieczny dla ratowania mnie i innych chorych lek, będzie refundowany!

Anna Głuch to 44-letnia mama czwórki dzieci, która od czterech lat dzielnie walczy z najbardziej złośliwą odmianą raka. Szansą dla niej jest lek, którego jedną dawkę bierze się przez trzy tygodnie. Koszt tej dawki to 40 tysięcy złotych. Lek trzeba przyjmować przez rok.

Lek nie był refundowany, stąd akcje i zbiórki prowadzone przez Fundację Siepomaga i Stowarzyszenie „Warto jest pomagać”. Pisaliśmy o nich na łamach naszej gazety, zachęcając Państwa do pomocy Dzielnej Mamy. Udało się zebrać pieniądze na pierwsze dawki. Teraz pani Ania i jej rodzina jest spokojna, że i kolejne będzie mogła wziąć. Bo lek został wpisany na listę refundowanych przez NFZ.

Lek na raka będzie finansowany przez NFZ - Udało się! Lek dla chorej na nowotwór złośliwy 44-letniej zielonogórzanki Anny Głuch i będzie finansowany przez NFZ!! Informacja potwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia! – mówi poseł Jerzy Materna, który zaangażował się w pomoc. – Pani Ania uzyskała zgodę Ministra Zdrowia na indywidualną refundację leku Tucatinib w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych "RDTL".

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób z Ministerstwa Zdrowia udało się spełnić ostatni warunek formalny niezbędny do uruchomienia procedury RDTL. Lek Tucatinib został dopuszczony do obrotu w Polsce i jest dostępny na rynku krajowym.

- Jako poseł Ziemi Lubuskiej ogromnie się cieszę, że zielonogórzanka będzie mogła skorzystać z możliwości sfinansowania leczenia przez NFZ. Do tej pory pieniądze na zakup leku musiała pozyskiwać ze zbiórek publicznych – mówi Jerzy Materna. - To także dobra wiadomość dla innych pacjentek w Polsce chorujących na nowotwór złośliwy piersi. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów do finansowania leku Tucatinib w ramach procedury RDTL, będą mogły skorzystać z indywidualnej refundacji leku i pokrycia kosztów leczenia przez Skarb Państwa

Anna Głuch dzielnie walczy z nowotworem Anna Głuch od czterech lat dzielnie walczy z chorobą. Chemioterapia, radykalna mastektomia lewej piersi i usunięcie licznych węzłów chłonnych, radioterapia… . Kolejne badania wykazały przerzuty do węzłów chłonnych, płuc, kości mostka i żeber. Natychmiast rozpoczęła kolejną uciążliwą chemię i immunoterapię, ale kolejne ścieżki leczenia sprawdzały się tylko na chwilę W październiku 2020 roku usłyszała kolejną diagnozę - przerzuty do mózgu. Wraz z nimi pojawiła się padaczka, nieprzewidziane utraty świadomości, okropne bóle głowy… Wykorzystała wszystkie możliwe ścieżki leczenia w Polsce. Szansą pozostał lek, który nie był do tej pory refundowany…

- Walczę dla dzieci, bym mogła jak najdłużej być z nimi – podkreśla pani Ania. – Teraz czuję, jakby znów wyszło dla mnie słońce. Choć po drugiej dawce konieczna była przerwa, ale jest już dobrze. Cieszę się, ze inni chorzy będą mogli skorzystać z tej pomocy. Jestem ogromnie wdzięczna posłowi Maternie!

Zbiórki pieniędzy zostały zawieszone. Zebrane dotąd pieniądze zostaną przeznaczone na drugi lek, który pani Ania musi przyjmować.