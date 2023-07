To miejsce w Zielonej Górze było reprezentacyjne, a teraz jest brudne i śmierdzi. Mieszkańcy czekają na nowy remont

Fontanny w Zielonej Górze. Nieczynna na Placu Praw Kobiet

Za jego pośrednictwem złożyli pytania do prezydenta. W tym piśmie stwierdzili m.in., że „zbiornik wodny po prostu gnije, woda jest brudna i bagnista, a w upalne dni wręcz śmierdząca. Ewidentnie opada też poziom wody w zbiorniku. Konieczna jest interwencja, o którą jako mieszkańcy uprzejmie prosimy urzędników”.

– Od ponad roku fontanna, która tam była, nie działa, zbiornik wodny jest zanieczyszczony i brudny. Zniknęło stamtąd ptactwo i inne zwierzęta, w upalne dni nie da się tam przesiadywać – piszą w liście do redakcji mieszkańcy okolic ul. Skrajnej i Partyzantów, którzy o pomoc zwrócili się też do radnego miasta Jacka Budzińskiego.

Zobacz to miejsce na mapie:

Fontanna na Placu Praw Kobiet. Miasto wyjaśnia

Z odpowiedzi, którą otrzymał radny wynika, że miasto wyliczyło wstępny koszt kapitalnego remontu na 130 tysięcy złotych. Tymczasem środki, jakie przeznaczane są rocznie na eksploatację fontann, zbiorników wodnych i zdrojów, to łącznie ok. 183 tysięcy złotych. Tylko od 1 maja do 30 czerwca te koszty wyniosły 70 tys. zł.