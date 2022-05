Trwają przygotowania do wielkiego koncertu uwielbieniowego w Zielonej Górze. Zobacz, co się będzie działo! Agnieszka Linka

Przygotowania do V Zielonogórskiego Uwielbienia już rozpoczęte. Po weekendowych warsztatach chór brzmi doskonale. To wydarzenie ma wielką moc, a udział w nim to niezapomniane przeżycie. Zobacz, co w tym roku przygotowują organizatorzy!