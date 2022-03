Zabór. Budowa mostu nad Odrą. Zobacz, jak przebiegają prace! Kiedy przejedziemy nim samochodem?

- O tym moście marzyliśmy od dawna. Znacznie ułatwi nam życie. Nic więc dziwnego, że wiele osób tak często przychodzi nad Odrę, by zobaczyć, jak przebiegają prace – mówi pan Mieczysław z Bojadł. – A jest co oglądać, bo most już się nieźle prezentuje. Zobaczcie!